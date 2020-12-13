作家專欄
石琪

傾偈集

在空手來去之間 / 石琪

【明報文章】「空手來，空手去」，是韓國「三星」創辦人李秉喆的座右銘，常用毛筆書寫懸掛。繼承父業的兒子李健熙今年十月七十八歲病逝，也信守這銘言，殯儀簡單。

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