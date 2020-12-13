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2020年12月13日星期日
陳惜姿
女人心
世紀．周日短篇：真神（二） / 文．劉綺華／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：紅樓夢魘 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：宋淇的《貝多芬在香港》 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
蕭條 / 塵翖
2020的等待 / 馬傑偉
新加坡笑臉潮（二） / 葉劉淑儀
痛苦的真實體驗 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
無罪推定 / 梁嘉善
科學過程技能 / 韓孝述
間隙 / 馬家輝
在空手來去之間 / 石琪
榮譽的補償 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
歐陸早餐 / 鄭志文
肥佬黎的四季 / 鄭美姿
痛苦的真實體驗 / 陳惜姿
【明報文章】就像精神受創的人，譬如情傷，他們看見眼前事物，不由分說總會想到那個未復元傷口。明明眼前事物毫不相干，但腦神經總是把它們連上。
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陳惜姿
痛苦
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