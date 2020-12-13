作家專欄
陳惜姿

女人心

痛苦的真實體驗 / 陳惜姿

【明報文章】就像精神受創的人，譬如情傷，他們看見眼前事物，不由分說總會想到那個未復元傷口。明明眼前事物毫不相干，但腦神經總是把它們連上。

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