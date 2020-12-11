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2020年12月11日星期五
陳耀華
千年檔案
世紀．五無閒話：事到如今，邊緣回望 / 文．潘國靈／編輯．關曉陽
世紀．城中鳥：隨身帶鐵棍的扇尾沙錐 / 文、圖．趙曉彤
乜議員 / 尊子
只想真相 / 日光
流亡．移民 / 吳志森
人生本無常 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
法律的意義 / 湯家驊
參觀的導引和總結 / 德叔
年度關鍵字 / 馬家輝
記得樣子的主角 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
勾結與俠義 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
空碗靜心 / 韓麗珠
潘金蓮多嬌引男人競折腰 / 陳增濤
古老收音機 / 陳耀華
古老收音機 / 陳耀華
【明報文章】我對收音機有種特別的鍾愛，尤其是古老的收音機，趨之若鶩。
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離世
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記憶
母親
父親
廣告歌
壽星公煉奶
收音機
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