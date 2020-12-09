作家專欄
文．黎廣德／編輯．林凱敏

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世紀．星期三專題：氣候雄心：中國的矛盾與香港的犬儒 / 文．黎廣德／編輯．林凱敏

【明報文章】氣候危機無遠弗屆，無處不在，已是全球共識。隨着特朗普退場，美國勢將在新總統拜登領導下重返巴黎協議，是當今紛亂的國際局勢中稍見安慰的好消息。

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