【明報文章】在Secret: The Making of Australia's Security State一書中,作者Brian Toohey指出澳洲國安機構作風霸道而偽善。例如情報組織澳洲信號局(ASD)在網站公開其使命宣言,寫道:「Reveal their secrets, protect our own」(揭人秘密,護己私隱),並清楚說明其功能是破解他國通訊,以截取「信號情報(SIGINT)」為己用。而保護澳洲人的私隱方面,正如ASD局長Rachel Noble今年9月在國家安全學院發言時稱:「並非所有澳洲人都是好人。」可知ASD對於截取國民的通訊毫不手軟,甚至表明是過去20年來的恆常做法。