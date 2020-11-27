老君眉還是壽眉？ / 陳增濤

【明報文章】突然之間發現，新冠疫情的殺傷力竟然細微到影響了我喝茶的樂趣。法國連連續續的禁足和經濟活動的蕭條，國際間的十四天隔離檢疫，九個月來就無端端的被困在了普羅旺斯，原來在神州大地遊名山拜訪古剎的計劃泡湯。就來一個一百八十度的轉彎，靜下心來把注意力放在平時所忽略的生活點滴上。喝茶的時間多了，有時候還有心情細細捉摸一番。法蘭西不是一個飲茶的民族，就是有喝茶習慣的人對於中國茶葉的認識十分有限，唯一有名氣的非武夷山的正山小種莫屬了。我喝茶也是受了國內朋友的薰陶，有不少朋友送來我喜歡的茶葉。年初因為怕疫情會導致斷航，從北京急急忙忙的跑回巴黎，行李箱裏塞了多餅普洱生茶熟茶，散裝的白牡丹壽眉兩大包，當然還有特別為老外朋友着想的中國正山小種。想不到光陰似箭日月如梭，幾個月來花在喝茶的時間多了，我特別喜歡的壽眉首先和我告別，真是棄我去者，心愛的壽眉不可留。不自禁想起在《紅樓夢》裏，賈母帶劉姥姥到攏翠庵，向妙玉要好茶喝，說：「我不喝六安茶！」 妙玉說：「我知道，這是老君眉。」 紅學專家一直為這老君眉茶是何方神聖爭論不休，是洞庭湖的白毫銀針還是武夷山的名樅？莫衷一是。當然，以賈府的排場，賈母非喝貴重的茶不可，怎會喝這麼普通的壽眉呢？老君就是壽，取其意，壽眉又何嘗不可呢？