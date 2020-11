【明報文章】友人羅凱崙(Hoi Lun Law)的博士論文著作準備於明年出版成書,書名是《曖昧與電影評論》(Ambiguity and Film Criticism),並且是Palgrave Macmillan主理的Close Readings in Film and Television系列之一。再看到封面乃尼古拉斯雷導演的《蘭閨艷血》(In a Lonely Place)裏的堪富利保加和葛麗亞嘉綸涵——封面的古典味跟書名的精練簡約相映成趣,也突顯出一份很多學術著作都沒有的自信。