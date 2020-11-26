美國的屠狗輩吶喊了 / 陳增濤

【明報文章】十一月三日舉行的美國總統大選，至今塵埃飛揚沒有落定。在主流媒體如《紐約時報》、CNN等的冠冕下民主黨候選人拜登成為候任總統President-Elect，但共和黨候選人現任總統特朗普力指選舉舞弊，提出司法訴訟。美國作為世界民主政治燈塔，上演一齣如此不堪入目鬧劇，美國司法必須徹底把真相揭露在世人面前才能維護美國民主政制的聲譽，和它三權分立的權威。其實美國總統大選前就讓人有不祥的預感。主流媒體一如既往的像四年前的總統大選一樣，一面倒的預測民望還比不上希拉里的民主黨候選人拜登以超過十個百分點選票擊敗特朗普。問題是出在許多搖擺州以新冠疫情為由用郵寄投票，延遲投票時間，更不可思議的是在沒有監督的情况下許多州用電腦軟件投票數票。我的美國民主黨朋友自豪的稱為美國的信譽傳統honor system，算是大開眼界。看來這位當了四年總統的華盛頓政治精英局外人挾着比四年前近六千三百萬更多千萬選票的特朗普，拒絕在獨霸美國主流媒體的圍剿前認輸，在民主黨勢力控制的華盛頓DC的自由廣場竟然號召到幾十萬的支持者出來吶喊，在歐美國家如此大型的示威十分罕見。其實連西歐的主流媒體也多是特朗普的嗤之以鼻者，鄙視這些不堪入廳堂的屠狗輩。但希望負心美國民主的不是紐時、CNN的這些讀書人。