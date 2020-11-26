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2020年11月26日星期四
關麗珊
關目
世紀．疫下孤島：海員悲歌——疫情下的海上人道災難（上） / 文．徐婉珊／編輯．關曉陽
世紀．玻璃大叔：Dancing old dance / 文．鄧正健
從施政報告到一絲希望 ／文．葉創成 / 文．葉創成
乜議員 / 尊子
好好照顧人性的複雜 / 屈曉彤
確診有獎金 / 吳志森
有一種好看叫找到自己 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
11．24一周年有感 / 梁家傑
復課後觀課體驗 / 趙志成
人間不自由 / 馬家輝
濕地公園 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
不想交稅 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
漫長的冬夜 / 韓麗珠
美國的屠狗輩吶喊了 / 陳增濤
模擬熄滅 / 陳耀華
不想交稅 / 關麗珊
【明報文章】從沒想過移民的朋友突然說準備離開，原因是不想交稅。
相關字詞﹕
交稅
5000元津貼
豁免檢疫
防疫
口罩
醫護人員
移民
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世紀．疫下孤島：海員悲歌——疫情下的海上人道災難（上） / 文．徐婉珊／編輯．關曉陽
世紀．玻璃大叔：Dancing old dance / 文．鄧正健
從施政報告到一絲希望 ／文．葉創成 / 文．葉創成
乜議員 / 尊子
好好照顧人性的複雜 / 屈曉彤
確診有獎金 / 吳志森
有一種好看叫找到自己 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
11．24一周年有感 / 梁家傑
復課後觀課體驗 / 趙志成
人間不自由 / 馬家輝
濕地公園 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
不想交稅 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
漫長的冬夜 / 韓麗珠
美國的屠狗輩吶喊了 / 陳增濤
模擬熄滅 / 陳耀華
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