作家專欄
黃明樂

女人心

有一種好看叫找到自己 / 黃明樂

【明報文章】跟朋友討論神劇The Queen's Gambit，朋友忽然下了個有趣的註腳：「err……你不覺得，女主角其實有點醜嗎？」

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