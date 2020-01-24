作家專欄
文．徐婉珊／編輯．關曉陽

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世紀．疫下孤島：海員悲歌——疫情下的海上人道災難（上） / 文．徐婉珊／編輯．關曉陽

【明報文章】有一群人，大部分人平時不會想起他們，也不會接觸到他們，但是八成以上的國際貨物──包括：食品、日用品、醫療器材等──也是靠他們運送。如果說沒有海員便沒有國際貿易也不為過。

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