世紀．玻璃大叔：男戈女炊（一） / 文．鄧正健

【明報文章】大兒子率性善忘，但對他感興趣的事，卻能牢牢記住，並朗朗上口。經我開導，他已背得出三國裏主要武將的兵器，呂布用方天畫戟，關羽用青龍偃月刀，張飛用丈八蛇矛。某天，他帶着他唯一的《三國演義》兒童版，連同他的古代兵器知識，回校向同學耀武揚威。我問他，聽你說三國的同學，有多少男多少女？一個女的也沒有。大兒子說，也不等我回過神來，就隨即反問我：為什麼叫丈八蛇矛呢？我說，丈八是矛的長度，比燕人張翼德還高；蛇矛則是說矛的形狀，如蛇一般波浪形。大兒子少許疑惑，於是我便從書架上取下一書，那是一本幾年前購自台灣的中國兵器圖鑑，大部頭，硬皮，裝幀極美。那時我甘冒超重的風險，也硬要買下它，只因書有六折，連同匯率差價，確實比在香港買便宜得多——而我知道，我是絕不會花上數百元買一本美麗但不實用的圖鑑，除非有折——我自書架取下時，甚至封書膠套也未開，便急忙拆封，翻到「矛」的一項，找到丈八蛇矛的圖，便遞給大兒子。從此書便不再由我掌握了，數周之後，我偶然發現書套已破，線裝書脊有移位現象，看來是兒子過度翻讀，卻又未有珍惜書籍的概念所致。我心疼，但也暗喜，難得一向散漫的兒子竟為感興趣的事鑿壁偷光，為父心足矣。