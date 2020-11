【明報文章】Origin of the German Trauerspiel的第三章題為Allegory and Trauerspiel,但這一章首先討論的卻是象徵的概念(The Concept of Symbol),班雅明引述德國的不同文學家,指出象徵是形式(form)和內容(content)完美的結合,古典希臘的雕塑則可被視為象徵的巔峰。