【明報文章】美國總統大選已經在11月3日舉行,雖然點票程序仍然在進行,特朗普依然不願承認落敗,但普遍相信拜登當選毫無懸念。無論在選舉前後,皆有不少著名的評論員撰文指出,美國民主正邁向劣質化,甚至接近崩潰邊緣。例如本人在史丹福大學深造時的論文老師,素有「民主大師」之稱的戴雅門教授(Professor Larry Diamond)在11月1日已經在《紐約時報》(The New York Times)撰寫一篇題為I'm a Democracy Expert. I Never Thought We'd Be So Close to a Breakdown.的文章。