【明報文章】美國紅藍之爭的戰場,除了總統之位,還有國會、州長和州議會議席。今屆民主黨在參議院和眾議院表現一般,截至本港時間11月10日,民主黨已失去7個眾議院議席。美國《財富》雜誌刊登文章Democrats suffer big losses in state legislatures during a crucial year for redistricting指出今年是重劃議區的關鍵年份,雖然民主黨預期於10個州議會翻盤,結果除了亞利桑那州外,其餘都不達標,算盤打不響,未來難以控制州議會。