【明報文章】Origin of the German Trauerspiel合共三章,第一章探討方法學接近尾聲時,班雅明說:「Trauerspiel is an idea.」單是這句說話很可能令負責審批的教授把整篇論文擱在一旁。其實班雅明自己亦覺察可能會出現這種情况,他亦明言他的論文有別一般寫文學史的做法,當他提出Trauerspiel is an idea之後,他對類型(genre)稍作討論,並說了一句經常被引用的金句:「An important work either founds a new genre or dissolves one. A perfect work does both.」班雅明好像察覺到Trauerspiel is an idea的觀點或許難以理解,因而暗示即使把17世紀的德國戲劇看成是一種類型,這種類型是嶄新的,並可能取代了另一現存的類型。