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2020年11月9日星期一
張文光
三言堂
世紀．一一兩岸：當民運人士不再信民主 / 文．余衡方／編輯．林凱敏
世紀．小食部：啫喱糖 / 文、圖．鄒芷茵
留得住的讀者 ／文．SC / 文．SC
乜議員 / 尊子
未出得住 / 譚蕙芸
敗者的風度 / 張文光
鶼鰈情深 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
線上跑 / 高登先
自由社會 資訊公開 / 吳靄儀
找適合的工作環境 / 陳漢森
漫長的告別 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
世事不如棋 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
內分泌疾病要驗膽固醇 / 鄭志文
守門人 / 區家麟
風雨飄搖起舞吧！（三） / 陳力行
敗者的風度 / 張文光
【明報文章】政治人情冷暖，權力世態炎涼，躲在白宮的特朗普感受尤深。
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