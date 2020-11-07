作家專欄
阿寬

極度大男人

新導演的疑惑 / 阿寬

【明報文章】一個資深副導演對目前的電影情况很沮喪。他畢業後入行，前輩對他說，想做導演要按部就班，不能急進，累積了足夠的經驗後就等待機會，他相信了。

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