【明報文章】相信這篇文章見報時,美國總統大選已經初步完成,進入點票階段。然而在選舉前夕,不少美國學者均表示,若由特朗普勝出大選,將是美國地位勢力的結束(the end of American power)。美國新聞網站沃克斯(Vox)刊登Sean Illing與美國學者Pippa Norris的對談2020 election: Why the Republican Party threatens democracy,指出11月大選中,若由共和黨繼續勝出,將是對美式民主的考驗,認為這場選舉並非選出美國領袖那麼簡單,而是將民主的前途放在選票上(democracy on ballot),也是對美國人民的考驗,因為他們的選票終將導向往後「自由民主」何去何從。