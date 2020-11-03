作家專欄
關銘潔

自由談

「阿嬤家」 / 關銘潔

【明報文章】「阿嬤家」全名是「阿嬤家：和平與女性人權館」，位於台北市大稻埕；受新冠病毒疫情影響，參觀人數下滑，收入大減，宣布將於十一月十日租約期滿時，結束在現址的營運，去向未定。

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