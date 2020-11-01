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2020年11月1日星期日
梁嘉善
法政隨筆
世紀．周日短篇：暮光微注 柔聲暗飛 / 文．王証恒／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：自由自在中國茶 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：《書不盡言》中的我（三） / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
你那邊幾點？ / 塵翎
大南街 / 馬傑偉
「自由民主」危危乎（一） / 葉劉淑儀
白內障、煮飯與打麻將 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
大學之道 / 梁嘉善
學校家課政策 / 韓孝述
墓大夫 / 馬家輝
瑞士家庭魯賓遜 / 石琪
曾經很浪漫的男人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
4人，6人 / 鄭志文
大約在秋季 / 鄭美姿
大學之道 / 梁嘉善
【明報文章】如果控制中小學是控制下一代的第一步，控制大學，就是控制這個城市的思想體系的重要一着。
相關字詞﹕
自由
三權分立
法政隨筆
研究
權力
政治
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思想
大學
梁嘉善
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