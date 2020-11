【明報文章】距離美國總統大選只有個多星期,特朗普提名巴雷特法官(Amy Coney Barrett)接替已故金斯伯格大法官(Ruth Bader Ginsburg)成為最高法院大法官,議案已於10月26日的美國參議院上獲得通過。《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)則在法案通過前刊登文章Pack the Supreme Court, Or Strip Its Powers?討論有關議題。