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2020年10月28日星期三
陶囍
錦上路
世紀．星期三專題：美國高校的緊縮寒冬 以紐約新學院為例 / 文．李宇森／編輯．關曉陽
世紀．課室內外：為何非摧毁不可？ / 文．陳仁啟
官派律師信得過？ ／文．戴一路 / 文．戴一路
乜議員 / 尊子
西九龍的中心 / 黎佩芬
最寒冷的冬天 / 張文光
古蹟重新注入新生命 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
大學的職銜 / 陳文敏
免於恐懼的自由 / 張銳輝
無邊骨，夢裡人 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
狗朋友 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
陽性比率高的原因 / 鄭志文
教師教什麼 / 謝子祺
遇害 / 韓麗珠
小記法蘭波西治 / 陳力行
狗朋友 / 陶囍
【明報文章】侄兒五年前抱回家養的柴犬，轉眼也成年了，硬要跟人類壽命觀念看齊，牠甚至比主人「年長」。
相關字詞﹕
平等
生命
牽掛
權力關係
寵物
朋友
狗
柴犬
陶囍
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世紀．星期三專題：美國高校的緊縮寒冬 以紐約新學院為例 / 文．李宇森／編輯．關曉陽
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