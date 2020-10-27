Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
作家專欄
2020年10月27日星期二
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．二元對坐：哲學的起源和哲學之父 / 文．馬國明／編輯．林凱敏、關曉陽
世紀．夕拾朝花：字裏圖間的敬意 / 文．黃念欣
領會前行是香港人常態 ／文．馮樂琳 / 文．馮樂琳
乜議員 / 尊子
小妹 / 陳喜艾
含淚投票 / 吳志森
誰是下一任特首？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
返英之行 / 景雲
搔不着癢處 / 李柱銘
忽略了簡報的好功能 / 陳漢森
戰廢品 / 馬家輝
黃藍是品味 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
強制，又如何？ / 鄭志文
小鎮廣場 / 區家麟
柏林圍牆 / 陳耀華
戰廢品 / 馬家輝
【明報文章】北京高調紀念所謂「抗美援朝」七十年，瞄過手機裡的新聞，我轉身到書架上找出哈金的《戰廢品》。
相關字詞﹕
韓戰爆發70周年
欲望蜘蛛
歷史
小說
共產黨
國民黨
哈金
抗美援朝
戰廢品
馬家輝
上 / 下一篇新聞
世紀．二元對坐：哲學的起源和哲學之父 / 文．馬國明／編輯．林凱敏、關曉陽
世紀．夕拾朝花：字裏圖間的敬意 / 文．黃念欣
領會前行是香港人常態 ／文．馮樂琳 / 文．馮樂琳
乜議員 / 尊子
小妹 / 陳喜艾
含淚投票 / 吳志森
誰是下一任特首？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
返英之行 / 景雲
搔不着癢處 / 李柱銘
忽略了簡報的好功能 / 陳漢森
戰廢品 / 馬家輝
黃藍是品味 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
強制，又如何？ / 鄭志文
小鎮廣場 / 區家麟
柏林圍牆 / 陳耀華
世紀．二元對坐：哲學的起源和哲學之父 / 文．馬國明／編輯．林凱敏、關曉陽
世紀．夕拾朝花：字裏圖間的敬意 / 文．黃念欣
領會前行是香港人常態 ／文．馮樂琳 / 文．馮樂琳
乜議員 / 尊子
小妹 / 陳喜艾
含淚投票 / 吳志森
誰是下一任特首？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
返英之行 / 景雲
搔不着癢處 / 李柱銘
忽略了簡報的好功能 / 陳漢森
黃藍是品味 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
強制，又如何？ / 鄭志文
小鎮廣場 / 區家麟
柏林圍牆 / 陳耀華
prev
next
相關新聞
小妹 / 陳喜艾
含淚投票 / 吳志森
誰是下一任特首？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
搔不着癢處 / 李柱銘
忽略了簡報的好功能 / 陳漢森
黃藍是品味 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
強制，又如何？ / 鄭志文
小鎮廣場 / 區家麟
柏林圍牆 / 陳耀華