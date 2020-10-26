作家專欄
文．陳星

編輯室手記

中立客觀新聞有市場 ／文．陳星 / 文．陳星

【明報文章】路透社每年都會發表《數碼新聞報告》，今年的報告早前剛剛完成，今次共在40個國家或地區用網上問卷形式訪問了8萬人，了解人們接收新聞資訊的渠道及習慣等。

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