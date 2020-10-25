作家專欄
黃明樂

女人心

收集自己的大數據（下） / 黃明樂

【明報文章】上回提及，大部分人都建立不了自我覺察的習慣。答案，原來不是懶，或忙，而是很多人覺得，自我覺察很痛苦，因為過程中少不免自我批判。

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