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2020年10月20日星期二
阿寬
極度大男人
世紀．二元對坐：從一篇被大學否定的論文說起 / 文．馬國明／編輯．關曉陽、林凱敏
世紀．夕拾朝花：掬水月在，染者之手 / 文．黃念欣
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電影可以靠大數據嗎？ / 阿寬
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喵喵咪咪麼 / 草日
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逆行郊野 / 區家麟
電影可以靠大數據嗎？ / 阿寬
【明報文章】投資電影多被認為是一種賭博，但近年有些人相信大數據可以解決投資風險。
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