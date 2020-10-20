作家專欄
莊元生

自由談

成語新解：水落石出 / 莊元生

【明報文章】因應疫情，羅湖封關，上水鄰近，自由行旅客銳減，大量水貨店首當其衝，紛紛結業。近日走在上水石湖墟街頭，赫然見到結業落閘的店舖，剷走了店面招牌，露出年代久遠寫在石牆上的老舊店舖寶號：X記藤器。

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