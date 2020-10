【明報文章】吳叡人先生8月30日在濟南長老教會的演講,由《立場新聞》編成文字版刊載,提出不少很有意思的看法,十分值得細讀和討論。例如「中華帝國」論,指出「China is an empire pretending to be a nation」。香港人一說到「剩餘權力」,北京就即時嚴厲駁斥,中國沒有什麼聯邦制邦聯制而是個單一制國家——unitary state。吳叡人說其實中國不但實際上是個多民族「帝國」,而且是個比滿清帝國統治其他民族的手法更差的帝國,別說與大英帝國比較了。細閱吳文的描述,這個「中華帝國」其實是強將帝國當做單一民族國家管治,強將不同的民族同化成一個民族而不能容忍西藏、新疆、蒙古各有自己的文字和文化。現在連人口百分之九十九為漢族的香港,也興起企圖搞「香港民族論」,無怪就要用最大殺傷力武器港版國安法對付了。