世紀．共生記：（不）宜居世界 / 文．余麗文

【明報文章】友人朱博士在新加坡策展了Reframe: The (In)Hospitable World，以重置／重構為題，於10月9日至11月22日期間在亞洲電影資料館（Asian Film Archive）與觀眾分享電影世界對生態及環境議題的反思及討論。在疫症無止境蔓延的當下，想像影像的力量，如何重新聯繫人與非人類的世界，如何面對失去及傷痛，同時共同構築可供居住的未來。影展中的電影跨越了亞洲的地域界線，強調在人類世（Anthropocene）中共同面對的災禍：如流徙、高度都市化、急遽氣候變化問題等；同時也突出個別文化體系及地域的困窘。從湄公河的污染問題（Mekong 2030，2020）；聖誕島上人與蟹的生存狀態（Island of the Hungry Ghosts，2018）；到自然災害對個別亞洲城市的深遠影響，如Taklub（2015）中的菲律賓及Snapshot Mon Amour（2015）中的日本等。影展的另一個方向針對了城市的陰霾與暗黑，觀眾將通過龍剛的《昨天今天明天》（1970）、蔡明亮的《黑眼圈》（2006）、Bo Wang及Pan Lu的Many Undulating Things（2019），與城市展開一場跨時空的對話。至於生態議題如何與疫症互為呼應，並有效提供對未來的想像，似乎在挑選的作品中未有揭示足夠的關聯，相信以影展為主題的相關在線會議（10月23日），會提供重要的線索。