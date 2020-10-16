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2020年10月16日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：費達拿始終最偉大 / 文．李峻嶸／編輯．關曉陽
世紀．城中鳥：綠翅金鳩是飛翔的翡翠 / 文、圖．趙曉彤
世紀．閒話雜緒：從自我肯定尋幸福 / 文．岑逸飛
乜議員 / 尊子
在九龍東旅行 / 日光
奧維心情 / 張文光
死而復生 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
羞辱與尊重 / 湯家驊
蔣勳《中國美術史》 / 德叔
哭出來的認同意識 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
飢餓和教育 / 關麗珊
咖啡時光 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
沉默的H城 / 韓麗珠
日系燒腦（三） / 陳力行
溯源古希臘 / 陳增濤
飢餓和教育 / 關麗珊
【明報文章】慈善組織和教會到非洲貧困國家辦學，但上課的學童極少，教育家推出一項新措施，上學的孩子隨即大增，你可猜到是什麼？
相關字詞﹕
知識
學校
學童
醫生
教育
飢餓
非洲
南蘇丹
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關麗珊
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