作家專欄
雯雯

自由談

栗子的呼喚 / 雯雯

【明報文章】隨着季節的轉移，市面上又喜見糖炒栗子的流動攤檔，沒有固定的地點，亦不定時出沒，但那沙沙作響炒栗子的聲音，一陣陣隨風飄來濃濃的香氣，就像一股魔力令你有種想吃的衝動，也彷彿是栗子對你的呼喚！

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