【明報文章】上文講述著名語言學及哲學教授諾庵.杭士基(Noam Chomsky)在其著作What Uncle Sam Really Wants中批評美國口喊民主,暗中卻只企圖維持二戰後的優勢。2018年,著名經濟學家傑佛瑞.薩克斯教授(Jeffrey Sachs)撰寫書籍A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism,深入分析美國的外交政策。