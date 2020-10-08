作家專欄
關麗珊

關目

說明和展示 / 關麗珊

【明報文章】德語劇Dark（港譯《闇》）開場不久就見漢娜跟情夫偷情，情夫讚她美麗。漢娜回到過去，另一情夫同樣誇讚她美麗，中段還有角色說她美麗……相信漢娜是蛇蠍美人，但演員未能展示美艷，只好用對白說明。

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