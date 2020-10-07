作家專欄
文．王賡武／編輯．林凱敏

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世紀．星期三專題：憶溯在馬來與香港尋史探迹 / 文．王賡武／編輯．林凱敏

【明報文章】編按：王賡武回憶錄下卷《心安即是家》即將推出，本版現摘錄新書一章以饗讀者。《心》作者之一、王妻林娉婷近月辭世，享年85歲。

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