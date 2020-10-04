作家專欄
陳力行

禾稈珍珠

也談談忘年戀 / 陳力行

【明報文章】友人因為一位比她年輕14歲的前男學生向她示愛，而有點不知所措。友人說，這位少年為她做的，也是不無感動，這亦是她煩惱糾結的一點。我亦乾脆說，若你也喜歡他的話，又有何不可？

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