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2020年9月27日星期日
塵翎
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誰是記者？ / 吳志森
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兩年後才正常生活 / 鄭志文
斑馬魚的救贖 / 鄭美姿
公共廣播的挑戰 / 陳耀華
老人與犬 / 塵翎
【明報文章】早上去散步，才發現鄰居拖的狗原來缺了一條腿。只有三條腿的小唐狗，掙扎着爬坡，後肢起勁扭動着。主人對牠的疼愛不減，邊走邊鼓勵牠。
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