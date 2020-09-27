作家專欄
塵翎

七齣好戲

老人與犬 / 塵翎

【明報文章】早上去散步，才發現鄰居拖的狗原來缺了一條腿。只有三條腿的小唐狗，掙扎着爬坡，後肢起勁扭動着。主人對牠的疼愛不減，邊走邊鼓勵牠。

上 / 下一篇新聞