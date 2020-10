【明報文章】出生於德國而成就於荷蘭的漢斯.弗洛伊登薩(Hans Freudenthal),是二戰期間一位出色的數學家。他認為數學並非一門由成年人建立,然後再傳給孩子的學科(not a created subject to be transferred),而應該是一門由孩子自行建立的科目(a subject to be created)。弗洛伊登薩因此認為孩童不宜直接從書本上學習數學概念或公式運算,而應該對日常生活中遇上的問題,構建個人對數學的理解。這樣才能解決數學知識與現實應用之間所經常出現的學習遷移問題。這想法促使荷蘭在上世紀七十年代提倡「現實數學教育」(Realistic Mathematics Education),強調數學的應用、探究、反思、小組合作和實務性活動(hands-on activities)。