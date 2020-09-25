作家專欄
文．黃子程

世紀

世紀．閒話雜緒：揚眉女子黃碧雲 / 文．黃子程

【明報文章】當我年輕時，在一家出版社做一名小編輯，有一天，同事告訴我：「有一位有才華的作家，我打算為她出第一本書，她將會成為一個香港文學的作家。」她就是黃碧雲。

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