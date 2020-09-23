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2020年9月23日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．長篇專題：被切成七段的《康熙南巡圖》能否再合璧？ / 文．林霄／編輯．林凱敏
世紀．囫圇海：我們如何成就了現代的暴政 / 文．彭依仁
幫你格價 ／文．龍彩霞 / 文．龍彩霞
乜議員 / 尊子
舊場不死 / 樂婷
結束這一切 / 馬傑偉
《花木蘭》爛得有因 / 葉劉淑儀
AI統治地球（上） / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
金斯伯格法官 / 陳文敏
香港學生大陸化 / 張銳輝
戰將的恨與怨 / 馬家輝
特首表示安慰 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
量血壓前要先休息嗎？ / 鄭志文
路蘭電影 / 謝子祺
殺貓 / 韓麗珠
量血壓前要先休息嗎？ / 鄭志文
【明報文章】很多血壓高病人覆診時，都會要求在等候室坐一會，先平靜下來，再量血壓，以免無端超標。
相關字詞﹕
研究
覆診
血壓高
超標
時間
準確
休息
血壓
食住行醫
鄭志文
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戰將的恨與怨 / 馬家輝
特首表示安慰 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
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路蘭電影 / 謝子祺
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