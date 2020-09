【明報文章】回顧2016年的美國大選,特朗普在多個游離州如賓夕法尼亞等只險勝其他候選人。載於《經濟學人》專欄「A House Divided」的文章Covid-19 and an atmosphere of distrust pose grave risks to America's election估計其今年將在這些州份落敗。目前有數據模擬預計,拜登將以334張選舉人票在大選中勝出。然而,特朗普的手段有可能使結果產生變數。