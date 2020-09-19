作家專欄
文．黃少儀／編輯．關曉陽

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世紀．悼：李惠珍 香港少女漫畫掌門人 / 文．黃少儀／編輯．關曉陽

【明報文章】編按：以少女漫畫《13点》成名的香港著名漫畫家李惠珍，上月底與世長辭。本版邀來漫畫家生前好友，撰文緬懷這位少女漫畫掌門人。

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