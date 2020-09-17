環法自行車賽2020終於舉行 / 陳增濤

【明報文章】如果不是有人提醒今年的環法自行車賽將經過附近的小鎮中心，還以為活動取消了。環法自行車賽是世界上最出名的自行車大賽，有一百多年的歷史。環繞法國一大圈，既飛馳在平原，也攀登阿爾卑斯山區崎嶇的公路。全程因年份不同而有所增減，大約三千五百公里，歷時二十三天。在六月下旬舉行，七月中旬抵達巴黎香榭麗舍大道的凱旋門為終點，是壓軸大戲。在中途挑戰攀登阿爾卑斯山區的滑雪勝地或一千九百米高的普羅旺斯第一高峰大風山（Mont Ventoux）是人人樂道的高潮。由於新冠疫情法國實施禁足令，以致許多大型的體育活動被政府取消，環法自行車賽終於延期到八月二十九日從蔚藍海岸的尼斯出發。這次從阿爾卑斯山脈一路下來，繞過了只有二十多公里之遙的大風山，實在有點遺憾。但已經是九月中了，法國新冠疫情在近日又迎來新一波的爆發，令原本已經大幅減少的遊客大多提前離去，來小鎮觀看環法自行車賽的人十分疏落。其實要親自體驗名聞世界的自行車大賽，觀看一百多個車手在幾秒鐘像過江之鯽飛奔而過就是一剎那間的事。而在等待的一個多小時，作為先鋒的有點類似嘉年華會的車輛派紀念品娛樂途人，充滿人間歡樂。