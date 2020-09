【明報文章】美國總統大選是近日西方傳媒的熱話,然而觀點趨向悲觀。刊登於《經濟學人》(The Economist)的Covid-19 and an atmosphere of distrust pose grave risks to America's election認為,大選在疫情及緊張的政治環境下舉行將迎來極大挑戰。