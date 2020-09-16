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2020年9月16日星期三
鄭志文
食住行醫
世紀．星期三專題：Learning from Shenzhen：借深圳反思現代化 / 文．sunfai／編輯．林凱敏
世紀．課室內外：撲向光明 / 文．陳仁啟
「註釋」和「翻譯」 ／文．曉黎 / 文．曉黎
乜議員 / 尊子
永遠神秘的處女地 / 黎佩芬
絕望 / 張文光
Staycation / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
陽光司法 / 陳文敏
網課二三事 / 張銳輝
牀上有隻大蝦蟆 / 馬家輝
嘰嘰格格 / 黃照達
燒腦 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
智能衫袖 / 鄭志文
五十步笑百步 / 謝子祺
無愛鏈 / 韓麗珠
重看《末代皇帝溥儀》（一） / 陳力行
智能衫袖 / 鄭志文
【明報文章】收到一則有關智能衣袖的廣告，看得我一頭霧水。
相關字詞﹕
角色扮演
智能
遙控
卧底
手機
藍牙
衣袖
食住行醫
鄭志文
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