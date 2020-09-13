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2020年9月13日星期日
鄭志文
食住行醫
世紀．周日短篇：曱甴燒 / 文．俞若玫／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：名勝古蹟三遊洞 / 文．鄭培凱
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陳彥霖事件反映什麼？ / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
遠遠近近裏城市高高低低間 / 梁嘉善
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醒來之後 / 馬家輝
美人：大殺傷武器 / 石琪
嘰嘰格格 / 黃照達
年少多好 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
鹿拉松 / 鄭志文
空虛寂寞凍的警隊 / 鄭美姿
波蘭斯基的堅持與執著（三） / 陳力行
鹿拉松 / 鄭志文
【明報文章】網上看到有關「鹿拉松」的宣傳，一時未能會意。腦筋轉個彎，才知道是「馬拉松」的戲謔版本。剛開始笑，就感覺悲涼。
相關字詞﹕
諷刺
真相
馬拉松
指鹿為馬
食住行醫
鄭志文
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