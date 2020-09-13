作家專欄
文．陳子善

世紀

世紀．識小錄：巴金說處女作及其他 / 文．陳子善

【明報文章】1947年12月11日上海《大公報．出版界》第62期刊出的「作家及其作品特輯」中，巴金的答覆是最早交稿的，因此排在「特輯」首位，很醒目。先照錄如下：

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