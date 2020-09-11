《遊園驚夢》有聲有色 / 陳增濤

【明報文章】多年前曾定居上海，住浦東世紀公園旁，當時有住在郊區的感覺，但周圍漂亮的建築像雨後春筍出來，步行幾分鐘的東方藝術中心十幾年前已經開始營運。位置也在空曠的世紀公園旁，它特別的建築設計吸引了途經路人的眼球呢。原來它也是法國建築師Paul Andreu的傑作，比他設計的北京國家大劇院還早了兩年。我正想說這個佔地面積小得多的劇院作為話劇舞台最適合，想不到就是在這裏看到了湯顯祖的崑曲《牡丹亭》。自從有了京劇，崑曲似乎退出了歷史舞台，近年來卻有復興的勢頭。西方歌劇以音樂為主，《牡丹亭》留名的是明代戲劇作家湯顯袓，其曲牌的作者可能是無名氏，像宋詞一樣只有寫詞人留下了足迹。《牡丹亭》以其中的《遊園》和《驚夢》兩段最為人稱道，故有《遊園驚夢》。如果說戲曲多以才子佳人的愛情悲喜作為主軸，湯顯祖卻以白話的形式用大膽卻又矜持的文字在曲牌的聲音中糅入了男女情色，堪稱一絕。在曲牌《山桃紅》男的對女的唱：「轉過這芍藥欄前，緊靠着湖山石，和你把領扣兒鬆，衣帶寬。袖梢兒揾着牙兒苫也，則待你忍耐溫存一晌眠。」這麼美麗的文字怎不令人想入非非呢？ 在另一同一曲子裏男的又唱：「見了你緊相偎，慢廝連，恨不得肉兒般團成片也，逗的箇日下胭脂雨上鮮。」