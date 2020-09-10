永恆的《飲酒歌》 / 陳增濤

【明報文章】每到北京，總喜歡兜去天安門廣場。不是為了紅牆黃瓦的紫禁城，也不是為了人民大會堂。為什麼還惦記着已經在歷史塵埃中消失的大清帝國呢？空蕩蕩的大會堂建築除了高高在上沒有人間煙火還有什麼呢？喜歡的是去廣場西側北京人暱稱為「水煮蛋」的大劇院。喜歡的是大劇院建築的超時代設計，一個橢圓形的金屬蛋殼，浮在晚霞平靜的水面上，像一隻宇宙飛船充滿了神秘的色彩，給人一種永恆的感覺。建築師是法國的Paul Andreu，我經常說笑，法國有這麼傑出的建築師，而巴黎的現代建築卻是乏善可陳，好東西都跑到剛睡醒不久的神州大地。真是無巧不成書，當天大劇院正演出意大利歌劇La traviata，劇本改編自十九世紀法國作家小仲馬的《茶花女》，曾經一時風靡神州的愛情小說。到底意大利語La traviata是什麼意思已無關緊要，光是《茶花女》就有一種說不出的親切感。其實《茶花女》的故事十分類似《西廂記》中的愛情故事，很容易打動炎黃子孫的心。在歌劇開始女主角茶花女在家宴會敬香檳酒，男主角一見傾心地唱：「乾杯吧，讚頌愛情的魔力，用酒潤濕我們的嘴唇！」 茶花女回應唱：「讓我們享受人生，及時行樂享受愛的歡愉，短暫的快樂如花開花謝，逝去就永不再回。享樂吧！歡樂之神，正對着我們招手！」