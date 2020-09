【明報文章】我一直有訂閱一個叫Shenzhen Noted、專門書寫深圳的blog,作者是一個住在深圳多年的美國人類學者及藝術家,叫馬立安(Mary Ann O'Donnell)。2017年芝加哥大學出版社出版了她與其他幾名學者合作的一本著作,書名為Learning from Shenzhen: China's Post-Mao Experiment from Special Zone to Model City。最近我又讀了馬立安一篇寫上步工業區、華強北的文章,裏面談到深圳墟、元朗墟的關係,羅湖邊界的變遷等,十分有趣。於是我下決心買了Learning from Shenzhen的電子版來看,讀到一半才知道有深圳出版社趁着深圳經濟特區成立40周年,於8月底推出了中文版。